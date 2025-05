RC - Dernières infos

AOMC2030 : Le Parlement valaisan fait un pas de géant vers une participation financière

Le soutien cantonal à AOMC 2030 se concrétise un peu plus. Lundi, le Parlement est entré en matière sur les 22 millions de francs destinés au financement du chantier. La première lecture se fera jeudi.

Pour rappel, le projet AOMC 2030 a pour but de sécuriser les trafics ferroviaires et routiers entre Monthey et Collombey, ainsi que de centraliser les Gares CFF et AOMC de Monthey. Lundi, lors du premier jour de la session de mai du Grand Conseil à Sion, les députés n’ont pas combattu l’entrée en matière des 22.7 millions de francs de la part valaisanne. De bonne augure pour le député Romain Gex-Fabry. L’UDC de Collombey-Muraz a qualifié ce projet « d’essentiel pour la région ».

Dans sa prise de parole, Olivier Ostrini, député socialiste de Monthey, s’est appuyé sur l’archive d’une pétition citoyenne. Signée près de 700 fois en 2017, elle suggérait aux Transports publics du Chablais de sécuriser le centre de Collombey-Muraz.

Rappelons que les conseils généraux de Monthey et de Collombey-Muraz ont validé respectivement leur part de 6.5 et 3 millions à la fin 2024. Au total, ce projet coutera 227 millions de francs, dont 195 de subventions fédérales.

Guillaume Abbey