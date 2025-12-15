RC - Dernières infos

AOMC2030 : Le législatif de Collombey-Muraz obtient des réponses sur la suspension des travaux

Cinq mois après le lancement en grande pompe du chantier AOMC 2030, sa suspension soudaine a suscité incompréhension et inquiétude à Collombey-Muraz. Lundi soir, lors du dernier conseil général de l’année, le législatif de la commune chablaisienne a posé beaucoup de questions aux représentants des Transports Publics du Chablais.

Les Transports Publics du Chablais ont répondu aux nombreuses interrogations du Conseil général de Collombey-Muraz concernant l’interruption du projet AOMC2030. Lundi soir, le président du conseil d’administration des TPC, Olivier Français, a justifié cette suspension par des difficultés majeures d’approvisionnement : un prestataire clé pour les palplanches, représentant près de 9’000 tonnes d’acier, est actuellement en sursis concordataire.

Une situation qui compromet la livraison d’un matériel utile pour se prémunir de la nappe phréatique dans certaines zones du projet. Mais ce n’est pas l’unique problème, à en croire Olivier Français, président des Transports Publics du Chablais (TPC).

Pour l’heure, une analyse technique et financière est en cours. Ses conclusions sont attendues au printemps 2026. Mais en fonction des résultats, le dossier pourrait subir diverses modifications, à commencer par un potentiel surcoût des travaux. Olivier Français est revenu sur les conséquences que pourraient amener le dénouement de cette étude.





Tributaire du projet, la commune de Collombey-Muraz s’est dite satisfaite de cette transparence des Transports Publics du Chablais, même si elle reconnait que la situation est inquiétante. À l’issue du chapitre sur cette thématique de mobilité, son président, Olivier Turin nous a livré ses impressions.

Le législatif de Collombey-Muraz en a également profité lundi soir pour valider le budget 2026, qui prévoit une marge d’autofinancement de 3,7 millions de francs. Un budget accepté à l’unanimité.

/LT