AOMC 2030 : les TPC suspendent temporairement le début du chantier

Les Transports Publics du Chablais (TPC) annoncent la suspension temporaire du chantier AOMC 2030 afin de permettre une analyse technique et financière approfondie.

Initié en mai 2025, ce projet majeur de modernisation de la ligne Aigle–Ollon–Monthey–Champéry s’inscrit dans le développement de la mobilité durable dans le Chablais. Toutefois, la complexité du chantier : travaux en milieu urbain, environnement hydrogéologique sensible et coordination avec de nombreux partenaires, a révélé des difficultés dans le respect du calendrier et du budget initial.

Le déplacement de réseaux techniques et la réalisation de passages sous la ligne du Tonkin nécessitent des interventions complexes, tandis que certaines prestations préparatoires accusent du retard. Informés le 8 octobre 2025, les financeurs publics, à savoir le canton du Valais, les communes de Monthey et Collombey-Muraz ainsi que l’Office fédéral des transports (OFT), ont réaffirmé leur soutien tout en souhaitant une pause stratégique du projet. Cette suspension permettra d’ajuster budget et planification, sans impact sur l’offre actuelle de transport. Les résultats de l’analyse sont attendus pour le printemps 2026.

Pour rappel, le chantier, devisé à 210 millions de francs, aura pour but d’unifier la gare AOMC avec la gare CFF, de sécuriser la ligne, de réduire les temps de trajets et d’améliorer l’accessibilité.

/TPC