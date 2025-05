RC - Dernières infos

AOMC 2030 : les premiers « coups de pelle » ont été donnés jeudi matin à Collombey

Les travaux du projet AOMC 2030 sont lancés depuis jeudi. Devisé à 210 millions de francs, le chantier aura pour but de sécuriser la ligne, de réduire les temps de trajets entre autres et d’améliorer l’accessibilité.

Le lancement officiel du chantier s’est fait en présence des autorités cantonales, communales de Monthey et Collombey-Muraz et du directeur suppléant de l’office fédéral des transports, entre autres. Pour rappel, les objectifs de ce projet incarné par les Transports Publics du Chablais sont plusieurs mises en conformité, dont l’accessibilité aux gares et aux trains. Mais pas que. Grégoire Praz, directeur des Transports Publics du Chablais.

Devisé à 210 millions de francs, soit 25 millions de plus que la mise de départ en 2022, le chantier a connu depuis des évolutions, et a subi le renchérissement. Grégoire Praz.

A l’horizon 2030, les TPC pourront proposer, sur la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, une cadence « au quart-d’heure » aux heures de pointe et une réduction du trajet Aigle-Monthey de cinq minutes.

Guillaume Abbey