Année record pour Glacier 3000

Glacier 3000 dresse un bilan positif inédit pour l’exercice 2024-2025.

L’entreprise qui gère notamment les remontées vers le glacier au dessus des Diablerets a comptabilisé 255’000 entrées, un record absolu depuis la reprise par Gstaad 3000 AG en 2005.

23 octobre 2025

