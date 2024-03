RC - Dernières infos

Amener du positif à Haïti grâce au ski

La fédération de ski haïtienne était en week-end aux Crosets, elle y organisait une course populaire, appelée je skie pour Haïti. Le but : soutenir un orphelinat dans son pays.

Si le ski n’est évidemment pas le sport national de l’île, c’est justement pour montrer que tout est possible que celle-ci a vu le jour. La fédération de ski de Haïti est née en 2010 à la suite du terrible tremblement de terre qui avait ravagé l’île. Créée par Jean-Pierre Roy et son ami Thierry Montillet, elle veut donner une image positive d’Haïti et faire rayonner l’île là où on ne l’attend pas. Thierry Montillet Team Head Coach de Ski Haïti.

Chaque événement organisé par Ski Haïti a pour but de soutenir des causes humanitaires dans le pays.