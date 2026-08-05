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Amaterasu devient AMA: un nouveau chapitre pour le duo de rappeur chablaisien avant un possible passage par La Cigale

Après plus de dix ans sous le nom d’Amaterasu, le duo de rapeur chablaisien change d’identité et devient AMA. Un virage accompagné d’un nouvel EP et d’une ambition renforcée, avec en ligne de mire une première partie à La Cigale de Paris.

Dix ans après ses débuts, le duo de rapeur du Haut-Lac écrit une nouvelle page de son histoire. Amaterasu raccourcit son nom et devient désormais AMA. Un changement d’identité qui ne marque pas une rupture, mais plutôt une évolution pour Black et Lumi, qui souhaitent rendre leur musique plus accessible.

« L’idée, c’était de faciliter l’accès aux gens, qu’ils retiennent plus facilement le nom et qu’on puisse être trouvé plus simplement sur les plateformes », explique Lumi. Derrière ce nouveau nom, les deux artistes veulent aussi franchir un cap dans leur développement : « C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, pour se professionnaliser un peu plus », ajoute Black.

Après plus de quinze ans dans la musique, le binôme n’a jamais voulu s’éloigner de son studio au Bouveret, AMA entend conserver ce qui a toujours guidé le projet : la passion. « Ce qu’on garde, c’est ce qu’on ressent pour la musique, ça ne changera jamais », souligne Lumi.

Un nouvel EP pour présenter l’univers d’AMA

Cette nouvelle identité s’accompagne également d’un quatrième projet. Un EP construit progressivement, avec plusieurs morceaux déjà dévoilés au public. Le choix du duo : sortir trois singles sur trois semaines afin de donner aux auditeurs une meilleure vision de l’univers proposé.

« Quand on sort des singles séparément, on ne comprend peut-être pas toujours l’idée globale qu’on veut amener », explique Lumi. Avec cet EP, AMA souhaite donc raconter une histoire et proposer une expérience complète, du premier au dernier morceau.

Un projet qui semble déjà trouver son public. Au-delà des chiffres, les deux artistes mettent en avant les retours humains reçus depuis la sortie des premiers titres. « Les gens qui vivent avec notre musique, ça, en tant qu’artiste, tu ne peux pas l’acheter. »

Direction Paris et La Cigale ?

Le nouveau chapitre pourrait rapidement permettre aux deux paroliers de prendre la direction de la capitale française. AMA participe actuellement à un concours pour assurer la première partie du rappeur français Dosseh à La Cigale, salle mythique parisienne. Sélectionné par l’artiste et son label, le duo est en tête des votes et espère décrocher cette opportunité.

« C’est une très grosse opportunité qu’on a là, et on va tout faire pour y arriver ». Les votes, ouverts jusqu’à mercredi, sont encore accessibles au public.

Une première partie à Paris représenterait une nouvelle étape pour le duo, déjà passé en ouverture de Médine aux Docks de Lausanne et de Hamza au Ned de Montreux. « Ça t’amène une tribune prête, avec des gens qui connaissent la musique et qui peuvent l’apprécier à sa juste valeur », conclut le duo.

L’entretien complet avec AMA :

/LT