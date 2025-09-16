RC - Dernières infos

Alpes vaudoises: une déclaration d’intention pour réduire la voiture

Rejoindre les stations des Alpes vaudoises pourrait bientôt rimer avec train ou covoiturage plutôt qu’avec embouteillages. Lundi, les acteurs du Chablais ont signé une déclaration d’intention pour rendre la mobilité touristique plus durable.

Moins de voitures et plus de transports publics pour rejoindre les stations des Alpes vaudoises. C’est la promesse des acteurs du Chablais. Lundi, communes, associations touristiques et entreprises de transport ont signé une déclaration d’intention pour rendre l’accessibilité à la montagne plus durable. Objectif : réduire les émissions de CO₂ tout en facilitant les déplacements des vacanciers comme des habitants. Pour Nobert Zufferey, directeur de Chablais Région, cette signature commune envoie un signal fort pour l’avenir de la région :

Une plateforme de travail sera créée au sein de Chablais Région pour coordonner les actions. Les précisions de Nobert Zufferey :

Les premières mesures concrètes sont attendues dès l’hiver 2025–2026. Elles passeront notamment par une meilleure communication autour des transports publics déjà existants, mais aussi par un renforcement progressif du réseau ferroviaire, porté par de nouveaux projets déjà en cours de réalisation.

/Jga