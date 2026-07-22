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Alpes vaudoises se charge désormais de la promotion de la destination

Les Alpes vaudoises ont revu leur promotion : une entité mère se charge désormais de mettre en avant la région globale tandis que les Offices du tourisme les évènements régionaux. Pour le touriste ou le citoyen, rien ne change.

La promotion des Alpes vaudoises se réorganise.

Jusqu’ici, la région était séparée en trois axes : le premier réunissait Bex, Gryon, Ollon et Ormont-Dessus, le deuxième Leysin et Ormont-Dessous et le troisième, Château-d’Œx. Les deux premiers se sont réunis sous l’appellation Alpes vaudoises, et les associations intercommunales, telles que Porte des Alpes, sont remplacées par des structures propres à chaque station. L’entité Alpes vaudoises se charge de la promotion de la marque et des événements intercommunaux, tandis qu’une commission créée auprès de Chablais Région assure le lien avec le canton de Vaud.

Caroline Ganz de Meyer, présidente d’Alpes vaudoises :

Pour l’habitant de la région, rien ne change, comme l’explique Emmanuel Capancioni, président de Porte des Alpes :

Et le touriste non plus ne devrait pas voir de différence. Audrey Freiburghaus, chargée de communication pour Alpes vaudoises :