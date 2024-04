RC - Dernières infos

Alpes vaudoises: deux projets soutenus par le canton permettront un tourisme plus durable

La baignade naturelle prévue aux Mosses ainsi qu’un projet de bassin extérieur d’un hôtel à Leysin peuvent se concrétiser grâce au soutien du canton de Vaud. Le Conseil d’Etat y consacre une partie de son crédit-cadre pour le tourisme régional durable.

Un tourisme plus durable pour les Alpes vaudoises.

C’est ce que préconisent des projets soutenus par Chablais région. Et deux d’entre eux viennent de recevoir le soutien du canton de Vaud. Il s’agit de la baignade naturelle aux Mosses et d’un bassin extérieur à côté d’un hôtel à Leysin. Ces concepts reçoivent un peu plus de cinq millions de francs, notamment d’un crédit-cadre pour un tourisme régional 4 saisons. Deux projets parmi d’autres que soutient Chablais Région dans les Alpes vaudoises.

Mirielle Columberg, chargée de projet à Chablais Région.

La baignade naturelle aux Mosses reçoit 4 millions de francs, contre un peu plus d’un million pour l’espace extérieur de bains de l’Hôtel central résidence à Leysin.