Alibaba and you se retire de Corbeyrier

L’association romande Alibaba and you, qui vient en aide à des jeunes à la dérive, cesse ses activités dans la région. Sa petite sœur Humaneo reprend le flambeau, elle tient à poursuivre la mission d’accompagnement des jeunes.

La nouvelle association quitte Corbeyrier. Un départ qui n’a aucun lien avec les altercations entre des jeunes, en séjour au sein de l’association, et des habitants qui se sont déroulées cet été sur la commune, comme le précise Laurent Darbellay, président d’Humaneo.

Notez encore qu’une médiation avait réuni les différents acteurs à la suite de ces incidents, le but étant d’apaiser les tensions et de partir sans avoir entamer la confiance de la commune, dont le soutien au fil des ans s’était montré important.

