RC - Dernières infos

Alexandre Ineichen est devenu Monseigneur Alexandre Ineichen

Alexandre Ineichen est devenu officiellement jeudi le 96e abbé de St-Maurice. La messe de bénédiction a été suivie par environ 1000 personnes, dont Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg et président de la Conférence des évêques suisses, ainsi que Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.

Un évènement qui a été chargé en émotions pour Alexandre Ineinchen.

Alexandre Ineichen a reçu la règle de St-Augustin, pour guider les fidèles confiés par Dieu, un anneau en signe de fidélité envers son église, une mitre symbole de son autorité d’enseignement et une crosse pour son rôle pastoral. En fin d’après-midi, Mgr Alexandre Ineichen a présidé les vêpres, où il a eu une pensée pour les victimes d’abus, notamment ceux en lien avec l’abbaye, via une prière d’intercession. Alexandre Ineichen :

Pour mémoire, le 20 juin 2025, un rapport indépendant a montré que l’Abbaye a failli dans la gestion des abus sexuels qu’elle a abrités au cours des dernières décennies. A la suite de ces travaux, la congrégation avait reconnu ses fautes et demandé pardon aux victimes.