RC - Dernières infos

Alexandre Ineichen confirmé Abbé de Saint-Maurice par le pape

Alexandre Ineichen sera le nouvel Abbé de Saint-Maurice. Le chanoine a été élu par ses confrères au mois de septembre, son élection a été confirmée par le Saint-Siège.

Il succède à Mgr Jean Scarcella, qui a renoncé à sa charge en juin dernier. La prise de fonction et la bénédiction abbatiale auront lieu à des dates ultérieures. Ce vendredi, le pape Léon XIV a confirmé Alexandre Ineichen dans cette fonction. Il devient ainsi le 96e abbé de Saint-Maurice. Après 19 ans de rectorat du Lycée-Collège de Saint-Maurice, Alexandre Ineichen mettra à disposition ses compétences pour la meilleure transition possible. Le nouvel abbé élu remettra sa fonction de recteur et prendra sa fonction d’abbé en début d’année 2026. L’Abbaye et le Service de l’Enseignement du Canton du Valais souhaitent que la transition soit courte mais également fluide.