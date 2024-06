RC - Dernières infos

Alerte Rhône en Valais

Le niveau du Rhône est élevé. Les précipitations tombées depuis hier, les prévisions météo de ce vendredi ainsi que la fonte des neiges et la saturation des sols ont conduit à l’activation de l’Organe cantonal de conduite en Valais.

Par ailleurs, le débit du fleuve devrait continuer à augmenter jusqu’à atteindre son pic ce vendredi en fin d’après-midi ou en soirée. Des débordements et laves torrentielles peuvent également survenir sur les cours d’eau latéraux. Il est recommandé de ne pas s’approcher des cours d’eau, ni stationner sur les ponts, de limiter ses déplacements, de renoncer à filmer ou photographier les événements et de se conformer strictement aux ordres des autorités. La situation est suivie et analysée en continu.