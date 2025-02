RC - Dernières infos

Alcool et produits nicotinés, les jeunes valaisans encore trop peu protégés

La campagne d’achat tests d’alcool et de produits nicotinés 2024 a pris fin en Valais. Des résultats encourageants mais Promotion Santé Valais veut encore mieux protéger la jeunesse.

Les résultats de la campagne valaisanne d’achats tests d’alcool et de produits nicotinés 2024 sont connus. Cette dernière met en lumière le manque de vérification d’identité chez près des 100 commerçants contrôlés pour la vente d’alcool et de produits nicotinés. La vérification systématique de l’âge reste insuffisante pour Promotion Santé Valais qui est à l’origine de la démarche. Bien que 85% des établissements respectent la loi sur l’alcool et 88% respectent l’ordonnance sur les produits nicotinés Promotion Santé Valais, nuance quelque peu ces résultats. Sébastien Blanchard, responsable de projets chez Promotion Santé Valais.

Notez que l’année prochaine sera menée l’ultime campagne d’achats tests en Valais sous cette forme. Les régions ciblées seront, les Deux-Rives avec notamment Saillon, Fully, le val d’Anniviers et Chippis, la région de Loèche et Rarogne Occidental.