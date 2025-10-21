RC - Dernières infos

Alcool et dépendance: des réflexions dans le Chablais

St-Maurice accueille du 24 au 26 octobre la 33ème convention du Mouvement des Alcooliques Anonymes du Valais.

Ouvert à tout public, cet événement tend à ouvrir le dialogue sur un fléau qui frappe différentes couches de la société. Tables rondes et discussions permettront aux participants de mieux saisir les enjeux et activités du mouvement par le biais de ces trois jours articulés autour du thème « Enfin…la vie ». A noter que 4 conventions de ce type se déroulent chaque année en Suisse romande afin de renforcer le dialogue et l’écoute.

Pour Thierry, chablaisien d’origine et abstinent depuis 19 ans, ces rencontres sont importantes.