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Ailyos : les Alpes vaudoises comme galerie d’art

Ailyos – Art & Nature est de retour pour une 9ème édition. Le parcours artistique en plein air reliant Aigle, Yvorne, Leysin, Les Mosses et les Diablerets est à découvrir jusqu’au 25 octobre. 45 œuvres d’une trentaine d’artistes subliment le paysage des Alpes vaudoises.

Ailyos – Art & nature est de retour dans le chablais vaudois. Pour sa 9ème édition, le parcours artistique en plein air qui s’étend entre Aigle, Yvorne, Leysin, Les Diablerets et Les Mosses propose de découvrir 45 œuvres conçues par une trentaine d’artistes suisses et internationaux. Cette année la commune d’Ollon rejoint également l’aventure avec l’intégration du parc dédié aux oeuvres d’André Raboud. Entre ville, vignobles et montagne, chaque création doit trouver sa place, comme dans une véritable salle d’exposition. Patrick Bürgin, commissaire de l’exposition mandaté par le comité d’Ailyos.

Le parcours gratuit et accessible à tous s’adresse tant aux amateurs d’art qu’aux randonneurs de passage. Et cette année un travail particulier a été réalisé pour le jeune public. Elvira Moreira, commissaire de l’exposition mandaté par le comité d’Ailyos.

Et notez que les visiteurs peuvent également participer à un concours photo. Il suffit pour cela d’envoyé un cliché de l’œuvre dans son environnement, à la fin de la saison un jury sélectionnera le vainqueur. Toutes les informations se trouvent sur le site internet d’Ailyos.

MV