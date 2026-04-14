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Aigl’in Music: une 12ème édition savoureuse et 100% suisse

Bastian Baker, Veronica Fusaro ou encore KT Gorique enflammeront la 12ème édition d’Aigl’in Music.

Le festival « Aigl’in Music » célèbrera les 5 et 6 juin prochain sa 12ème édition. La manifestation aiglonne accessible gratuitement proposera au cœur de la ville des concerts toujours fidèles à sa tradition avec une programmation 100% helvétique. Parmi les têtes d’affiche on peut mentionner la venue de l’artiste chablaisien le plus connu à l’international : il s’agit de Bastian Baker. Marc-Olivier Drapel, président du festival Aigl’in Music.

Rappelons encore que le festival attire chaque année environ 3’000 visiteurs par soirée.

www.aiglinmusic.ch

L’interview complète: