Aigle veut se doter d’une stratégie culturelle 2026-2036

La Municipalité d’Aigle souhaite mettre sur pied une stratégie culturelle pour 2026-2036. Elle déposera ainsi un préavis devant le conseil communal durant le 1er semestre de cette année.

Le but de cette démarche: mieux organiser et structurer le secteur aiglon de la culture. Un projet qui répond à un postulat, déposés en mars 2023 par le conseiller communal Marc Taverney et cosigné par tous les groupes politiques du législatif. Huit objectifs ont ainsi été fixés, notamment le renforcement des ressources du soutien à la culture, et celui des infrastructures. Cette stratégie vise aussi à conserver et valoriser le patrimoine artistique, mais également à promouvoir la fédération et le rayonnement culturel. Ces objectifs pourront être atteints grâce à un plan d’action, indiquant les mesures selon leur niveau de priorité, déclare la Municipalité dans un communiqué.