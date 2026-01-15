RC - Dernières infos

Aigle: vers une simplification du stationnement public

Une simplification du stationnement public est envisagée à Aigle.

Un recensement a permis de mettre en évidence l’existence actuelle de près de 50 régimes, avec des durées peu adaptées aux besoins des usagers. Par voie de préavis, la Municipalité présente une nouvelle planification directrice. Le but est notamment d’offrir plus de clarté et d’améliorer l’accessibilité aux commerces et services publics. Sa mise en œuvre fait l’objet d’une demande de crédit d’environ 1 million 150 mille francs. Le préavis sera soumis au Conseil communal durant le 1er semestre de cette année.

15 janvier 2026

Comments are closed.