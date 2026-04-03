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Aigle va pouvoir déployer son nouveau concept de stationnement, mais pas comme la Municipalité l’imaginait

Le nouveau concept de stationnement imaginé par la Municipalité d’Aigle a été validé par le conseil communal ce jeudi soir. Mais la commune devra composer avec des adaptations.

Le législatif aiglon a appuyé la nécessité de changer de régime de stationnement, mais pas n’importe comment. Et surtout, pas à n’importe quel prix. Le projet prévoyait un crédit de près de 2 millions pour déployer son nouveau concept, dévoilé en janvier. Le conseil communal a décidé d’ajouter au préavis municipal un amendement diminuant le coût initial de 500’000 francs. En cause : les 67 bornes de stationnement qui calculent le temps d’utilisation des places, jugées trop onéreuses et trop nombreuses. Les explications du syndic, Grégory Devaud.

L’autre point qui a suscité de longues discussions était la technologie utilisée et le peu de temps à disposition pour la tester réellement. On retrouve le syndic d’Aigle

Maintenant que le législatif aiglon a donné son feu vert, Grégory Devaud nous explique la suite.

Dans les autres décisions de la soirée, le législatif aiglon a également validé l’acquisition de 3 parcelles pour un montant de près de 2 millions de francs, mais aussi plusieurs travaux de rénovation et la réfection du revêtement du sol de la salle de gymnastique de la Planchette. A noter aussi le renouvellement tacite de la syndicature de Grégory Devaud pour la prochaine législature. Stéphane Montangero assurera la vice-présidence.