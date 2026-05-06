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Aigle: une étude pour mieux cibler les pratiques de mobilité des habitants

Mieux connaître les habitudes de transport des Aiglons et Aiglonnes: c’est l’objectif de l’étude sur la mobilité mandatée par la commune. Elle permettra aussi de mieux planifier les futurs projets urbanistiques.

Pour réaliser cette étude, la Municipalité a mandaté un bureau indépendant qui a réalisé une étude sur une période de quatre ans. Les résultats montrent ainsi que le nombre de véhicules de tourisme a augmenté de 7% depuis 2018, alors que le trafic cycliste a reculé, notamment en raison des travaux.

L’objectif : obtenir une photographie précise des déplacements des aiglons, pour mieux orienter les futurs projets urbanistiques et connaitre réellement l’évolution de la mobilité multimodale. Raison pour laquelle l’étude pourrait être reconduite, comme l’explique Stéphane Montangero, municipal en charge de la mobilité.