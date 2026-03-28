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Aigle: une dictée pour promouvoir la pratique du cyclisme chez les jeunes

Près de 300 élèves aiglons ont pris part à la Dictée du Tour au Centre mondial du Cyclisme, avec à la clé, pour sept gagnants, une immersion dans les coulisses du Tour de France Femmes en Suisse.

Promouvoir la pratique du vélo auprès des jeunes à travers les mots : c’est l’objectif original de la Dictée du Tour qui s’est déroulée ce vendredi matin au Centre mondial du Cyclisme à Aigle. Près de 300 élèves de plusieurs écoles aiglonnes se sont attelés à l’exercice de la dictée, organisée par le comité d’organisation du Tour de France féminin. Le texte sélectionné a été lu par Amina Lanaya. Pour la directrice de l’Union Cycliste Internationale, ce moment est toujours une expérience réjouissante.

Les élèves d’Aigle n’étaient pas les seuls à participer à cette journée spéciale : plus de 1’000 écoliers vaudois ont également travaillé sur ce texte dans tous les établissements scolaires du territoire, et des événements similaires ont eu lieu à Lausanne et Genève. L’objectif de cet événement est de permettre à la jeune génération de découvrir l’univers de la Petite Reine sous un angle différent. Grégory Devaud, syndic d’Aigle.

Parmi tous les participants seront sélectionnés 7 gagnants, qui découvriront les coulisses des premières étapes de ce Tour de France femme, qui se tiendront en Suisse, à Lausanne, Aigle et Genève du 1er au 3 août prochain.

Découvrez la Dictée du Tour en vidéo