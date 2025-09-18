RC - Dernières infos

Aigle: une conférence pour présenter différents projets agricoles pour les oiseaux de la Plaine du Rhône

Une conférence sera donnée ce jeudi soir à Aigle sur les différents projets agricoles en faveur des oiseaux de la plaine du Rhône. Des projets menés depuis plus de 20 ans par des acteurs de la région, en collaboration avec l’antenne valaisanne de la station ornithologique suisse.

Cette conférence est organisée par le Cercle des Sciences Naturelles du Chablais. Le biologiste et politicien valaisan Emmanuel Revaz viendra présenter quelques projets menés notamment en collaboration avec l’antenne régionale de la station ornithologique suisse.

Avec cette présentation, Emmanuel Revaz souhaite non seulement montrer les différentes réalisations effectuées depuis plusieurs années, mais aussi sensibiliser le public à la biodiversité et l’importance de la protéger.

Des réalisations menées en collaboration avec l’Antenne Régionale de la station Ornithologique Suisse, une fondation d’utilité publique qui a pour objectif d’étudier et de protéger les oiseaux. Et depuis la création de l’antenne valaisanne il y a plus de 20 ans, l’organisme a bien évolué. Emmanuel Revaz.

La conférence aura donc lieu ce jeudi soir, dès 20h15 à l’aula de l’Ecole Professionnelle du Chablais, à Aigle.