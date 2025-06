RC - Dernières infos

Aigle : un poumon vert au cœur de la ville.

2500m2 de verdure, un espace de rencontre et de détente, le parc Monséjour à Aigle a ouvert ses portes à la population ce samedi.

Cet été, les Aiglons et les Aiglonnes pourront profiter d’un havre de paix au cœur de leur ville en se rendant au parc Monséjour. Alors que cette propriété communale était jusqu’à présent fermée au grand public, la Municipalité aiglonne a décidé de la mettre à disposition de la population, en ouvrant ses portes ce samedi.

Situé au centre-ville, non loin de la gare, cet îlot de verdure permettra aux Aiglons et Aiglonnes de respirer, mais aussi pourquoi pas de se rencontrer. Stéphane Montangero, municipal en charge du dicastère Environnement, Mobilité et Patrimoine, espère même que des touristes s’y attardent en se rendant au Château. Enthousiaste, il se réjouit de l’ouverture de cet espace offrant de multiples possibilités.

Basile Dayer