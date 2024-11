RC - Dernières infos

Aigle: un label pour l’environnement

Aigle décroche pour la première fois de son histoire le label « Ville verte suisse ».

Décerné par l’Union suisse des Services des Parcs et Promenades, ce prix récompense quatre années de travail pour la cité aiglonne. Ce label permet de valoriser tout le travail effectué dans les villes de Suisse en termes d’aménagement urbain soucieux de la nature et de la durabilité. Une distinction qui a de quoi ravir le municipal d’Aigle en charge de l’environnement et de la mobilité, Stéphane Montangero.