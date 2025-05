RC - Dernières infos

Aigle: un défilé de cyclistes défilera à l’occasion de la « Kidical Mass »

Un défilé de cyclistes, composé d’adultes et d’enfants, va déambuler dans les rues d’Aigle samedi. L’évènement appelé « Kidical Mass » est organisé pour la 5ème fois consécutive par l’association Pro Vélo Chablais et encourage la pratique du vélo pour petits et grands.

Des dizaines de cyclistes vont défiler samedi au cœur de la ville d’Aigle. L’évènement « Kidical Mass » vivra en effet sa 5ème édition. Organisé par Pro Vélo Chablais, il a pour but de mettre en lumière la pratique du vélo, et ce, pour petits et grands. Parents et enfants sont donc conviés à prendre part à une parade festive, en deux roues, sous le thème de la jungle. Objectif : revendiquer des infrastructures cyclables sûres pour tous les âges, avec une volonté de dédiaboliser la pratique du vélo au cœur du trafic.

Un concept qui dépasse les frontières et dont l’existence remonte à près de 20 ans. Les explications de Léonard Farine, membre du comité de Pro Vélo Chablais.

Une manifestation qui prône donc l’utilisation du vélo, mais le message derrière l’évènement est plutôt destiné aux automobilistes, comme nous l’explique Léonard Farine.

Sachez encore que la participation est libre et gratuite. Le rendez-vous est fixé samedi à 10h au Parc St-Pierre à Aigle avant de démarrer l’évènement.

Ludovic Turin