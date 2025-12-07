RC - Dernières infos

Aigle: un déficit de plus de 2 millions pour le budget 2026, tout de même approuvé par le conseil communal

Le conseil communal d’Aigle a approuvé jeudi dernier le projet de budget 2026, déficitaire de plus de 2 millions de francs. Un résultat qui pousse la Municipalité à faire preuve de prudence dans ses finances.

Un budget déficitaire de plus de 2 millions de francs, qui s’explique notamment par des reports et des augmentations de charges. Jean-Luc Duroux, conseiller municipal en charge des finances.

La marge d’autofinancement d’1,8 million est, elle, considérée comme faible. On retrouve Jean-Luc Duroux

Un résultat qui pousse la Municipalité à faire preuve de prudence en ce qui concerne les futurs investissements, quitte à devoir choisir.