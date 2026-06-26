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Aigle : un conte légendaire accueille les visiteurs à la Rue de Jérusalem

Une nouvelle installation sonore anime depuis mercredi l’entrée de la rue de Jérusalem à Aigle, axe historique de la ville.

Aux portes de cette ruelle pavée composée de multiples passerelles couvertes en bois, touristes et riverains peuvent s’immerger dans une courte histoire légendaire imaginée et contée par des élèves aiglons de 7P.

Grâce à une technologie inédite de conduction osseuse, les passants s’accoudent sur le dispositif pour écouter le récit fantastique. Cette installation culturelle, budgétée à 20’000 francs, invite les habitants à la redécouverte de leur patrimoine et pose le premier jalon d’une vaste revalorisation du quartier. Cynthia Roulin, responsable du service de l’urbanisme aiglon.

Les maisons anciennes sont reliées par des passerelles couvertes. Crédit : Radio Chablais

La mise en place de ce dispositif a permis aux élèves de la classe de Madame Noëmou de découvrir l’histoire locale en rédigeant un conte et de s’initier à la pose de voix au sein d’un studio professionnel à Vevey. «On se sentait comme des stars au milieu de ces micros et de cette table de mixage. C’était magique ! » , s’exclame Serena. «C’est ma voix que l’on entend durant une partie du conte », ajoute-t-elle avec fierté. Une expérience couronnée de succès comme le confirme Cynthia Roulin.

ADC