RC - Dernières infos

Aigle : un bout de la route cantonale va passer de 80 à 60 km/h

La vitesse va être abaissée à 60 km/h sur 3 tronçons de routes cantonales vaudoises.

Des tests ont été menés l’an passé en dehors des localités à Aigle, Assens et St-Cergue. Les résultats confirment le bien-fondé et l’efficacité de la mesure pour lutter contre le bruit routier. Par ailleurs, les usagers de la route et les riverains l’ont favorablement accueillie. En accord avec les communes, le canton a décidé de mettre en place cette nouvelle limitation. Laquelle permettra d’améliorer le confort d’un peu plus de 700 habitants.