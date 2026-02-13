RC - Dernières infos

Aigle sonde sa population pour améliorer sa cohésion sociale

La commune d’Aigle a lancé un sondage auprès de sa population pour mieux cibler les attentes et les besoins dans le domaine de la cohésion sociale. Une enquête qui se poursuit jusqu’à la fin du mois.

Aigle questionne ses habitants depuis le début du mois pour savoir comment améliorer sa cohésion sociale. Un sondage a été transmis à plusieurs catégories de la population afin de mieux cibler les besoins et les attentes concernant cette thématique. Chaque tranche de la population ciblée a ainsi été contactée de manière différente. Maude Allora, conseillère municipale en charge de la cohésion sociale.

Plusieurs catégories de la population ont ainsi été sélectionnées pour répondre aux questions de la Municipalité : les très jeunes enfants, de 0 à 6 ans, les enfants, mais aussi les jeunes adultes jusqu’à 25 ans, ainsi que les seniors, dès 64 ans. Mais alors pourquoi n’avoir pas questionné les 26 – 63 ans ? La réponse de Maude Allora.

Les habitants ont jusqu’à la fin du mois de février pour soumettre leurs réponses à la Municipalité. La suite nous est racontée par la conseillère municipale d’Aigle en charge de la cohésion sociale.