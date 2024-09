RC - Dernières infos

Aigle sera la ville suisse du Goût en 2025

C’est au tour de la Ville d’Aigle de devenir Ville du Goût l’an prochain. L’annonce a été faite dimanche au Château d’Aigle, à l’occasion de la finale du championnat vaudois des apprentis boulangers-pâtissiers-confiseurs.

Le chef-lieu du district aura la responsabilité de dresser un programme qui se déroulera sur une année entière, à compter du 12 décembre 2024, journée mondiale du Chasselas.

Des réjouissances dont le point culminant sera la Semaine du Goût à partir du 18 septembre 2025. Cette nomination permettra d’intégrer toute une région comprise entre l’Etivaz, et ses fameux fromages, et Bex et ses Salines.

Pour rappel, la «Ville du Goût» ou la « Région du Goût », est l’ambassadrice de la Semaine du Goût durant l’édition annuelle. Elle accueille à ce titre la cérémonie de clôture. En 2019, Montreux était la ville du goût.