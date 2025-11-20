RC - Dernières infos

Aigle – Seppey – Diablerets (ASD) : La voiture historique C31 retrouve le Chablais pour une restauration d’envergure

Unique survivante de l’incendie du dépôt d’Aigle en 1940, la voiture C31 est de retour sur son réseau d’origine après plus de 37 ans d’exil. L’association ASD1914 lance désormais sa restauration complète pour sauver ce témoin rare du patrimoine ferroviaire chablaisien.

Construite en 1913, la voiture C31 est l’un des derniers témoins du parc historique du Chemin de fer Aigle–Sépey–Diablerets (ASD). Rescapée de l’incendie de 1940, elle avait été retirée du service en 1988 avant de rejoindre successivement des collections en Allemagne puis en France.

Rapatriée en mai 2025 grâce à l’action de l’association ASD1914 et au soutien des Transports Publics du Chablais (TPC), la C31 a fait son retour à Aigle après 37 ans d’absence. Une inspection technique a confirmé son bon état général, mais d’importants travaux l’attendent : modernisation des freins, restauration de la caisse, réfection de la toiture et remise en état des boiseries.

Pour évoquer ce grand projet, nous nous sommes entretenus avec le président de l’Association ASD1914, Daniel Monti. Il a commencé par revenir sur l’histoire emblématique de cette voiture C31.

