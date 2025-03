RC - Dernières infos

Aigle sacrée ville du Goût 2025, le valaisan Edgard Bovier en parrain

Aigle décroche le titre de ville suisse du Goût 2025 et s’apprête à faire rayonner son terroir tout au long de l’année. Chefs, artisans et producteurs uniront leurs savoir-faire pour proposer des créations gastronomiques exclusives.

Aigle devient officiellement la ville suisse du goût 2025. Ce titre, remis ce lundi à Rougemont, récompense le rôle central de la ville dans la promotion des produits du terroir et des circuits courts. Durant toute l’année, restaurateurs, artisans et producteurs du Chablais vaudois vont s’unir pour offrir des créations gastronomiques exclusives, à base d’ingrédients locaux. À leurs cartes s’ajoutera une boisson régionale, et un autocollant distinctif permettra aux gourmands de repérer ces plats d’un simple coup d’œil. Un projet fédérateur, qui célèbre le savoir-faire régional, selon le directeur de la Semaine suisse du Goût. Josef Zyriadis nous explique les raisons de la nomination d’Aigle comme capitale des saveurs 2025 :

Autre distinction : le chef valaisan Edgard Bovier est nommé parrain suisse du goût 2025. Une reconnaissance qui, comme celle d’Aigle, s’inscrit dans le cadre de la 25ème Semaine suisse du Goût. Pour Joseph Zisyadis, son amour de la gastronomie et ses 50 ans de carrière en ont fait un choix évident :

En parallèle, la Semaine suisse du Goût lance son appel à projets pour son édition anniversaire : les organisateurs ont jusqu’au 31 mai pour proposer des événements gourmands. Cette édition mettra particulièrement en lumière les tomates, choisies comme thème de l’année.

/JGA