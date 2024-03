RC - Dernières infos

Aigle: ouverture d’une antenne du Centre Social Régional à la rue du midi

Le but est de répondre aux demandes toujours plus nombreuses et de se rapprocher de la population. Cette arrivée permet également de soulager le CSR de Bex.

Située à la rue du Midi 7, l’antenne emploiera 25 personnes spécialisées dans les prestations sociales vaudoises et qui répondront aux demandes de la population. Pour rappel, un centre social régional a pour objectif d’apporter une aide financière et sociale aux personnes momentanément en difficulté. Mais pas uniquement. Le responsable d’unité Frédéric Brélaz.

A noter que l’AAS, l’agence d’assurances sociales qui se trouvait auparavant au quartier de la Planchette, se trouvera sous le même toit.