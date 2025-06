RC - Dernières infos

Aigle-Leysin : La ligne ferroviaire souffle ses 125 bougies en 2025

La ligne ferroviaire Aigle-Leysin souffle ses 125 bougies en 2025. Retour dans ce journal sur une longue page d’histoire, qui continue de s’écrire avec l’actuel directeur des Transports Publics du Chablais, Grégoire Praz.

C’était il y a plus d’un siècle, le 5 novembre 1900 : les deux communes d’Aigle et Leysin étaient reliées par des chemins de fer. À l’époque, le développement du train en Suisse romande, via la ligne du Simplon, a permis la naissance de nombreuses voies ferrées montagneuses dans la région Chablaisienne. Un développement qui a contribué, au fil des décennies, à l’essor touristique de la station des Alpes vaudoises, comme l’explique le directeur actuel des Transports Publics du Chablais, Grégoire Praz.

Pour atteindre une telle longévité, la ligne Aige-Leysin n’a cessé de se moderniser au fil des décennies. Des étapes clés que nous détaille Grégoire Praz.

La modernisation de la ligne Aigle-Leysin va se poursuivre 125 ans plus tard, vous l’avez entendu. Un projet d’ampleur, intitulé « Leysin 365 » est en cours de réalisation. Validé par la Confédération à l’automne dernier, il devrait prochainement être mis à l’enquête, incluant une prolongation de la ligne d’1,2 km jusqu’aux remontées mécaniques,mais égalementi la construction d’un funiculaire pour accéder au haut de la station.

/Ludovic Turin