RC - Dernières infos

Aigle: les comptes 2025 passent la rampe malgré les critiques de la Commission de gestion

Les comptes 2025 d’Aigle ont passé l’épreuve du vote jeudi soir. Ils ont été acceptés par le Conseil communal malgré les réserves de la Commission de gestion.

Les comptes 2025 de la Ville d’Aigle ont été validés jeudi soir par le Conseil communal. Des comptes qui affichent un léger bénéfice d’un peu plus de 24’000 francs, alors que le budget prévoyait initialement un déficit de près de 1,8 million.

Le dossier a toutefois donné lieu à plusieurs échanges au sein du législatif. La Commission de gestion a notamment émis des réserves sur le suivi de certains dossiers et de certaines dépenses. Parmi les remarques formulées : la question de certaines dépenses qui auraient, selon elle, nécessité davantage d’informations à destination du Conseil communal. Réponse du syndic d’Aigle, Grégory Devaud :

Malgré ces interrogations, les élus ont accepté les comptes. La page de cette législature se tourne désormais. Grégory Devaud :

La nouvelle législature débutera le 1er juillet prochain à Aigle. D’ici là, les élus de la prochaine mandature seront officiellement investis ce samedi.

/JGA