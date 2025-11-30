RC - Dernières infos

Aigle : le réaménagement du centre-ville a été approuvé par la population

La population d’Aigle a largement validé (61,8%) le nouveau projet de réaménagement du centre-ville.

Avec 1’725 voix favorables contre 1’066 oppositions, et un taux de participation de 36,58%, les Aiglons ont accepté la demande de crédit pour transformer la Place du Marché, la rue Plantour et l’avenue Chevron. Soumise pour la deuxième fois au vote à la suite d’un référendum, cette nouvelle version du projet est le fruit d’un large consensus entre tous les partis du Conseil communal et les représentants du comité référendaire.

La première mouture, rejetée en avril 2024, n’avait pas convaincu. Cette fois, le compromis trouvé a su rallier la population. D’un coût de 5,9 millions de francs pour la Commune, dont 1,9 million cofinancés par la Confédération, le projet prévoit une série d’aménagements visant à renforcer l’attractivité du centre-ville et à répondre aux défis sociaux, économiques et climatiques actuels.

Développement suit.

ADC