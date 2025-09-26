RC - Dernières infos

Aigle: le prix de la durabilité est revenu à MOA, pour Made Of Ashes

Aigle a décerné mercredi soir le projet lauréat de son prix de la durabilité. D’autres suivront, puisque ce prix s’inscrit dans les différentes mesures du plan climat de la ville.

Le prix de la durabilité de la Ville d’Aigle a été remis mercredi soir à Elise Lanoux, co-fondatrice de l’entreprise aiglonne MOA, pour Made Of Ashes. Elle réalise des lessives liquides à partir de cendres de bois souvent jetées dans les usines de chauffages à distance notamment. Elise Lanoux nous raconte d’où est venue l’idée de créer MOA.

Le jury a choisi ce projet pour son aspect durable et écologique, parmi 7 autres. Des idées toutes aussi intéressantes les unes que les autres, comme l’explique le conseiller municipal aiglon Stéphane Montangero.

Des idées toutes aussi intéressantes les unes que les autres qui pourront peut-être remporter les prochaines éditions. Car il y en aura d’autres, affirme le conseiller municipal aiglon Stéphane Montangero.

En plus du prix lauréat, le jury a tenu à mettre en avant les Vergers d’Aigle et d’Yvorne. Les raisons avec le conseiller municipal Stéphane Montangero.