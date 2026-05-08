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Aigle: le conseil communal valide le crédit d’étude pour la conception d’une station d’ultrafiltration

Le Conseil communal d’Aigle a validé ce jeudi soir un crédit d’étude de 514’000 francs pour la conception d’une station d’ultrafiltration. Ce projet doit permettre à la commune de mieux faire face aux problèmes de turbidité et de garantir la qualité de l’eau potable.

Cette station d’ultrafiltration est destinée aux sources de Fontanney et Fontaines Claires. Un projet qui permettra à la commune de mieux gérer à l’avenir les problématiques de turbidité, c’est-à-dire lorsque l’eau devient trouble. L’assemblée a également pu découvrir comment Aigle gérait son eau potable, ainsi que les futurs défis à venir lors d’une présentation qui s’est déroulée en amont de la séance. Maude Allora, municipale en charge du dossier nous explique les raisons de cette initiative.

L’occasion de parler de l’autre projet qui permettra à la commune de s’assurer une alimentation en eau potable : le raccordement du réseau d’eau d’Aigle à celui du village de Roche. On retrouve Maude Allora.

Léa Jornod