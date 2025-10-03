RC - Dernières infos

Aigle: le conseil communal accepte le nouveau règlement sur la protection de son patrimoine arboré, après de longues discussions

Le débat fut long hier soir lors du conseil communal d’Aigle.

Il portait sur le nouveau règlement sur la protection du patrimoine arboré, afin de remplacer celui actuellement en vigueur datant de 2009. Après 2h de discussions, au cours desquelles 16 amendements ont été voté, le plénum a finalement accepté le préavis avec quelques modifications de forme. Explications et résumé avec le municipal en charge du sujet, Stéphane Montangero.

L’acceptation de ce préavis communal par les membres du conseil est un soulagement pour Stéphane Montangero.

Lors de cette soirée, le volet stratégique du plan directeur intercommunal de Chablais Agglo a lui aussi été validé, de même que le plan pour le réaménagement des rues du Rhône et du Midi.

A noter encore la démission en tant que député PLR du Grand Conseil du syndic Grégory Devaud, après 18 ans à siéger au Parlement vaudois.