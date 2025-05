RC - Dernières infos

Aigle: le concours d’idée pour l’exploitation du futur kiosque du Parc Monséjour se termine jeudi

Aigle lance un concours d’idée pour l’exploitation du futur kiosque du Parc Monséjour. Le but : permettre aux Aiglonnes et Aiglons de s’approprier davantage cet espace.

Si la construction de l’édifice est assurée par la commune, reste encore à définir son rôle. Le but : permettre à la population de s’approprier encore plus cet espace, et d’offrir un concept original aux Aiglons. Stéphane Montangero, conseiller municipal en charge du dossier.

Toute personne, association ou institution établie à Aigle peut soumettre son idée d’ici jeudi 15 mai, dernier délai, au Service de l’Urbanisme, de la Durabilité et de l’Economie. Et n’importe quel concept peut être déposé. Stéphane Montangero, conseiller municipal en charge du dossier.