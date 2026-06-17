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Aigle : l’association Bout de bois lance la première bibliothèque d’outils de la région

Les chantiers et projets bricolage prennent vie collectivement à Aigle depuis cinq ans, au coeur du Quartier du Cloître.

Au sein de l’atelier partagé de l’association Bout de Bois, où règne une ambiance apaisante de vieilles pierres et de charpentes grinçantes, chaque membre travaille à concrétiser les petites et grandes réalisations de leurs amis, dans un esprit de partage de connaissances. Dans ce lieu entièrement équipé, établis en bois massif tutoient les scies circulaires et autres scies sauteuses. Chaque centimètre carré est optimisé pour caser toutes les machines (plus de 50) dans ce local convivial où flotte une douce odeur de sciure.

Située au pied du Château d’Aigle, l’association propose désormais la 1ère bibliothèque d’outils en libre accès pour ses sociétaires. « A l’image d’une médiathèque, emprunter des équipements techniques est une excellente alternative au consumérisme individuel qui permet, d’une part d’économiser, et d’autre part, de limiter son impact écologique en possédant une machine qui dort inutilement à la cave », précise Piéril Rapin.

Le local abrite toutes les machines dont un bricoleur peut rêver. Crédit : Radio Chablais

Toutes les semaine, près de 25 passionnés vissent, scient, clouent et assemblent des projets personnels ou lors d’activités collectives comme la confection de fours solaires, sur initiative d’un membre de l’association. « Les ateliers sont variés, à l’image de nos formations à la sérigraphie ou au fartage de ski. On crée également des caisses pour les bières de la Ville d’Aigle », détaille Piéril Rapin, cofondateur de l’association.

L’association aiglonne Bout de Bois ambitionne de déménager dans des locaux plus vastes et fonctionnels à l’horizon 2028, afin d’améliorer le cadre de travail de ses membres.

Interview intégrale :

ADC