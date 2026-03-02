RC - Dernières infos

Aigle lance le Pass’Sport-Santé

La ville propose dès le mois d’avril un abonnement communal permettant à la population à partir de 16 ans de pratiquer de l’activité physique à prix réduit toute l’année.

Avec un accès flexible et varié à des cours encadrés par des moniteurs qualifiés, l’objectif est de favoriser le bien-être, la convivialité et la santé grâce à un programme renouvelé chaque trimestre. Les cours mêleront renforcement musculaire, activités cardiovasculaires, détente, arts martiaux, danse et jeux, adaptés à tous niveaux.

Infos et inscriptions sur le site: aigle.ch/passsportsante