RC - Dernières infos

Aigle: la votation sur le réaménagement de la Place du Marché aura bel et bien lieu

Il y aura belle et bien une nouvelle votation sur le réaménagement de la Place du Marché et alentours à Aigle.

La Municipalité l’a annoncé ce lundi dans un communiqué : elle a décidé de relancer le processus démocratique, afin de permettre à la population de se prononcer sur le projet le 30 novembre prochain. Pour rappel, après le dépôt des paraphes nécessaires à une votation par le comité référendaire, l’exécutif aiglon avait décidé de suspendre le processus, à la suite d’irrégularités majeures relevées dans le cadre de la récolte de signatures. Elle est donc revenue sur sa décision, notamment pour éviter de nouveaux retards dus aux autres procédures en cours. L’une d’entre elle est juridique, et concerne le traitement des recours déposés pour attaquer la décision du Conseil communal. L’autre est pénale, et devra faire la lumière sur les irrégularités.