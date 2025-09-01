RC - Dernières infos

Aigle: la Municipalité dénonce une suspicion de fraude et d’usurpation d’identité dans l’affaire du référendum contre la Place du Marché

Nouveau rebondissement à Aigle. La Municipalité a relevé de graves irrégularités dans la récolte de signatures pour un nouveau référendum contre le projet de réaménagement de la place du Marché et alentours.

Bien que le comité référendaire ait déposé en août dernier 1400 signatures, dont 1175 ont été jugées valables, une enquête a révélé des suspicions de fraude et d’usurpation d’identité. En effet, 65 paraphes présentent des doutes sérieux, selon le communiqué de presse publié ce lundi, dont 17 personnes qui nient formellement avoir signé le référendum en question.

La Municipalité a donc suspendu le processus, dénoncé la situation à la Préfecture et à la direction cantonale des affaires communales et pris des dispositions légales par voie pénale auprès du Ministère public.

Parallèlement, l’exécutif aiglon indique avoir obtenu un délai de la part de la Confédération afin de maintenir les subventions fédérales obtenues, d’un montant de près de 2 millions de francs, dans le cadre du développement de Chablais Agglo.