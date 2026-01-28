RC - Dernières infos

Aigle: Jobtrek aide des jeunes et des migrants à reprendre pied dans le monde du travail

Favoriser l’insertion professionnelle : la Fondation Jobtrek a réuni ce mardi matin des jeunes en difficulté professionnelle et des entreprises de la région autour de rencontres informelles à Aigle.

Une matinée de rencontres et de réseautage dans le but de trouver un emploi : c’était l’objectif d’un job dating organisé mardi matin par la Fondation Jobtrek à Aigle. Cette fondation active sur le canton de Vaud, permet à des jeunes en difficulté professionnelle, ainsi que des personnes migrantes en recherche d’emploi à trouver un travail, ou une place d’apprentissage. Ils ont donc pu échanger de manière informelle avec des entreprises de la région. Un pont entre l’employeur et le futur employé qui s’est développé au fur et à mesure des années, comme l’explique le directeur et fondateur de Jobtrek, Daniel Cazes.

Une rencontre qui s’est déroulée sous forme de devinettes. Une manière aussi d’éviter l’aspect parfois protocolaire et officiel des entretiens, souvent synonyme d’angoisse pour certaines personnes. Laurent Souillard, chargé du réseau d’entreprises de la Fondation.

Le but de ce jobdating: se faire connaître, et peut-être ainsi décrocher un stage de 2 semaines à 4 mois. Le tout, entouré par des coachs. L’une d’elles, Célia Roh, raconte son rôle au sein de la Fondation.

L’une de ces jeunes a accepté de nous raconter ses difficultés. Arsiema a 20 ans et elle est actuellement à la recherche d’une place d’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire auprès des personnes âgées.

Vous dire encore que la Fondation Jobtrek est subventionnée par le canton de Vaud.

/LJ