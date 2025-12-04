RC - Dernières infos

Aigle: jeunes et entrepreneurs se rencontrent lors d’un speed recruiting

Faire se rencontrer des jeunes en recherche d’emploi et des employeurs : c’est le concept du speed recruiting proposé hier soir à Aigle.

Initié par la Fondation plate-forme jeunesse, en collaboration avec les écoles du Chablais vaudois, l’événement a permis à plus de 200 jeunes de se confronter au monde des entreprises. Avec pour vocation d’œuvrer à l’insertion professionnelle des jeunes, la Fondation plate-forme jeunesse tente, par le biais de cette action, de valoriser l’échange et le contact direct entre jeunes et futurs employeurs. Un exercice qui engendre du stress pour la plupart des participants à l’image de Barbara de Oliveira et Orlando Davanzo, deux jeunes du Semestre de Motivation du Chablais. Un stress bien présent mais pas forcément négatif comme le souligne Anissia Petermann, responsable du speed recruiting pour la Fondation plate-forme jeunesse.

www.plateformejeunesse.ch