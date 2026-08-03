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Aigle: incendie au centre ville

Un incendie de toiture s’est déclaré ce matin aux alentours de 4 heures au centre-ville à Aigle à la rue du Molage.

L’incendie a provoqué un fort dégagement de fumée et perturbe considérablement la circulation autour des lieux du sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer mais plusieurs immeubles voisins ont été évacués par précaution selon la police cantonale vaudoise. La salle de gym du collège Michel Mayor a été ouverte pour accueillir les personnes évacuées. A relever que différents corps de pompiers de la région sont toujours en intervention. Les autorités recommandent de fermer portes et fenêtres, d’arrêter la ventilation et la climatisation et d’éviter de vous rendre sur les lieux.

Développement suit.

3 août 2026

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