Aigle fête Stéphane Montangero, nouveau président du Grand Conseil vaudois

Aigle a célébré lundi le nouveau premier citoyen du canton, Stéphane Montangero.

Près de 700 personnes ont défilé dans les rues de la ville, en l’honneur du Municipal socialiste Aiglon, élu en juin dernier à la présidence du Grand Conseil vaudois. Durant son année présidentielle, le Premier de Pouvoir dirigera les débats au sein du Parlement vaudois et représentera officiellement le canton.

Dans cette nouvelle fonction, Stéphane Montangero souhaite porter les valeurs d’échange, d’écoute et de compromis chères aux institutions vaudoises. Des objectifs que sa double casquette de municipal ne saurait entraver. Stéphane Montangero.

Près de 700 personnes, issues du monde politique et de la société civile, ont assisté à la réception à la Halle de Novassalles.

Pour Grégory Devaud, syndic d’Aigle et député PLR au Grand Conseil, Stéphane Montangero possède toutes les qualités pour assurer son rôle de président.

Comme le veut la coutume, le cortège honorifique à travers la ville d’Aigle a été suivi d’un apéritif à la Salle des Glariers, ouvert à tous les citoyens.